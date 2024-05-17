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برجك اليوم

Lebanon 24
17-05-2024 | 23:00
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الحمل
مشاكل بسيطة لكن في المقابل فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة الى الماضي كي تحاسب مَن اساء إليك.

الثور
عراقيل تفاقم وضعك المهني، وتنهار أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتها، بسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة.
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الجوزاء
تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح وتزرع الفرح في محيطك.

السرطان

مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية، استفد من هذا الأمر قدر المستطاع ولا تدع الفرص تفوتك لأنها قد لا تتكرر في المدى المنظور.

الأسد
يخف الوهج السابق ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة، وتكثف الاجتماعات مع فريق عملك بغية وضع النقاط على الحروف.

العذراء
أنت مدعو الى التّحفظ ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة امامك، امور طارئة قد تحصل وحظوظ لم تخطر بالبال.

الميزان
تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جداً ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي قد لا تنفع.

العقرب
قد تقلق بشأن وضع طارئ، فلا توقع عقداً ولا تسافر وكن واعياً لكل ما يدور حولك، ولا سيما أن المتضررين من نجاحك يخططون لأمر ما.

القوس
لا تقدم على مشروع جديد قبل أن تنهي إلتزاماتك إزاء مشروع حالي لأن الأمر رهن بنجاحه أو بعدمه.

الجدي
تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جداً تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقع.

الدلو
تتخلص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادراً على النهوض مجدداً والمضي قدماً في إنجاز ما خططت له.

الحوت
تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، تطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص. (السومرية)

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