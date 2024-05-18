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بسبب الديون.. هذا ما فعله بغريمه وسط الشارع (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2024 | 01:00
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جريمة مروعة، شهدتها مدينة توكات التركية ووثقتها كاميرات المراقبة في الشارع العام، الذي حدثت فيه محاولة قتلٍ عن عمد على مرأى ومسمع المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية، لكنهم فشلوا في ذلك جراء مباغتة المهاجم له، وفق ما أظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرات المراقبة وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامٍ محلّية.
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فقد أظهر مقطع فيديو هجوم رجل تركي على رجلٍ آخر كان يسير في شارعٍ رئيسي بمدينة توكات، حيث انهال عليه بالضرب بمطرقة، إذ لم يتمكن المارة من إنقاذ الضحية رغم محاولاتهم في إبعاد المهاجم عنه.
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وذكرت وسائل إعلام تركية محلية أن الضحية وهو رجل يبلغ من العمر 25 عاماً، يرقد في العناية المشددة حتى الآن.

كما ذكرت أن المهاجم يبلغ من العمر أيضاً 25 عاماً، وقد هاجم الضحية لوجود خلافاتٍ مادية بينهما هي عبارة عن ديونٍ متراكمة على الضحية.

وحصل الهجوم في منطقة جمهورييت داخل مدينة توكات، حيث انهال المهاجم بالضرب على الضحية بواسطة مطرقةٍ كبيرة.

وأظهر مقطع الفيديو استهداف المهاجم رأس الضحية ومن ثم ساقه.

وكشفت وسائل الإعلام عن اسم المهاجم ويدعى ساميت. س والضحية ميرت تورون. وقد قامت الشرطة باحتجاز المهاجم على ذمة التحقيق، فيما يرقد الضحية في العناية المشددة.(العربية)

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