Advertisement

منوعات

آكلة اللحوم.. سمكة مفترسة تنتشر في شوارع هذه الدولة (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1200997-638515967798816965.jpg
Doc-P-1200997-638515967798816965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظاهرة غريبة، تفاجأ سكان مدينة بورتو أليجري البرازيلية بخروج أسماك "البيرانا" المفترسة، عن بيئتها وانتشارها في الشارع بسبب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وأكد موقع "nacion" أنه بالإضافة إلى الأضرار المادية للفيضانات الأخيرة، فقد جلبت المياه أسماك "البيرانا" المفترسة، التي شوهدت في أجزاء مختلفة من بورتو أليجري، كما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت إدارة الإطفاء بالمنطقة وجود الأسماك آكلة اللحوم في الشوارع، حيث تلقت عدة بلاغات من المواطنين، كما عثر محلل تكنولوجيا المعلومات، فيكتور وارث، على سمكة "البيرانا" على بعد حوالي خمسة كيلومترات من نهر جاكوي، بالقرب من المجرى المائي، مما يدل على تأثير الفيضانات.
 
Advertisement
 
 
وأعرب السكان في تعليقات على منصة "إكس"، عن قلقهم بشأن غزو أسماك "البيرانا"، وعبروا عن مخاوف بشأن تضرر النظام البيئي المحلي.

وعلق أحد المستخدمين: " أينما ذهبت هذه السمكة، فإنها تدمر كل شيء، وتتكاثر بسرعة كبيرة، ومن المؤكد أنه سيكون لدينا عواقب مع الأسماك والقشريات الأخرى".

وبحسب الصيادين، فإن وجود أسماك "البيرانا" المفترسة في أنهار المنطقة يتسبب في أضرار بيئية لمدة 3سنوات على الأقل، كما أنه ونظرا لأنها ليست محلية، فإنها تؤدي إلى خلل في النظام البيئي من خلال مهاجمة الأنواع الأخرى من الأسماك.

ويتضمن أحد الحلول المقترحة لإبعاد هذا النوع من الأسماك القيام بإدخالها في نهر جاكوي، باعتبار أنها حيوانات مفترسة طبيعية لأسماك الضاري المفترسة، ومع ذلك، يحذر المختصون من مخاطر هذا الإجراء، لأنه قد يؤثر أيضا على أنواع أخرى من الأسماك.(سكاي نيوز)



منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2024-05-18
01:00 | 2024-05-18
23:00 | 2024-05-17
15:17 | 2024-05-17
15:15 | 2024-05-17
12:00 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24