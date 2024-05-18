خانها زوجها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة فانتقمت منه أشد انتقام .. ما فعلته مروع! (صور)





واعترفت ديان دوس سانتوس فارياس، 34 عاماً، بإغراء زوجها جيلبرتو نوغيرا دي أوليفيرا إلى السرير من خلال وعده بممارسة الجنس الغريب في كانون الأول من العام الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

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ولكن بعدما ربطت فارياس ذراعيه وساقيه بالسرير بملابسها الداخلية وأطفأت الأضواء، أخرجت شفرة حلاقة وبدأت بضرب عضو زوجها بعنف، وفق قال ممثلو الادعاء لمحكمة أتيبايا بالقرب من ساو باولو بالبرازيل. قررت محكمة بإقرار عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات تقريباً على زوجة غيورة، لقيامها بتقطيع العضو الذكري لزوجها وإلقائه في المرحاض بعدما أقام علاقة مع ابنة أختها البالغة من العمر 15 عاماً.واعترفت ديان دوس سانتوس فارياس، 34 عاماً، بإغراء زوجها جيلبرتو نوغيرا دي أوليفيرا إلى السرير من خلال وعده بممارسة الجنس الغريب في كانون الأول من العام الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.ولكن بعدما ربطت فارياس ذراعيه وساقيه بالسرير بملابسها الداخلية وأطفأت الأضواء، أخرجت شفرة حلاقة وبدأت بضرب عضو زوجها بعنف، وفق قال ممثلو الادعاء لمحكمة أتيبايا بالقرب من ساو باولو بالبرازيل.

ثم قامت برمي العضو المقطوع في المرحاض. وبحسب ما ورد شنت فارياس الهجوم بعدما اكتشفت أن زوجها كان ينام مع ابنة أختها البالغة من العمر 15 عامًا.



ومنذ ذلك الحين، تصالحت الطباخة فارياس مع زوجها، حتى أنه دفع تكاليف فريقها القانوني لإجراء المحاكمة.



لكن القاضية روبرتا لايون تشيابيتا دي مورايس بارو حكمت عليها بالسجن لمدة 4 سنوات وخمسة أشهر في 15 أيار عندما اعترفت بالذنب في التسبب في أذى جسدي خطير.



وكان من الممكن أن تكون العقوبة القصوى السجن لمدة ثماني سنوات.(lbci)



