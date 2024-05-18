Advertisement

منوعات

خانها زوجها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة فانتقمت منه أشد انتقام .. ما فعلته مروع! (صور)

Lebanon 24
18-05-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1200998-638515988732743181.PNG
Doc-P-1200998-638515988732743181.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت محكمة بإقرار عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات تقريباً على زوجة غيورة، لقيامها بتقطيع العضو الذكري لزوجها وإلقائه في المرحاض بعدما أقام علاقة مع ابنة أختها البالغة من العمر 15 عاماً.

واعترفت ديان دوس سانتوس فارياس، 34 عاماً، بإغراء زوجها جيلبرتو نوغيرا دي أوليفيرا إلى السرير من خلال وعده بممارسة الجنس الغريب في كانون الأول من العام الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
Advertisement

ولكن بعدما ربطت فارياس ذراعيه وساقيه بالسرير بملابسها الداخلية وأطفأت الأضواء، أخرجت شفرة حلاقة وبدأت بضرب عضو زوجها بعنف، وفق قال ممثلو الادعاء لمحكمة أتيبايا بالقرب من ساو باولو بالبرازيل.
 
 
 
 
ثم قامت برمي العضو المقطوع في المرحاض. وبحسب ما ورد شنت فارياس الهجوم بعدما اكتشفت أن زوجها كان ينام مع ابنة أختها البالغة من العمر 15 عامًا.

ومنذ ذلك الحين، تصالحت الطباخة فارياس مع زوجها، حتى أنه دفع تكاليف فريقها القانوني لإجراء المحاكمة.
 
 
 
 
 
 

لكن القاضية روبرتا لايون تشيابيتا دي مورايس بارو حكمت عليها بالسجن لمدة 4 سنوات وخمسة أشهر في 15 أيار عندما اعترفت بالذنب في التسبب في أذى جسدي خطير.

وكان من الممكن أن تكون العقوبة القصوى السجن لمدة ثماني سنوات.(lbci)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2024-05-18
01:00 | 2024-05-18
23:00 | 2024-05-17
15:17 | 2024-05-17
15:15 | 2024-05-17
12:00 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24