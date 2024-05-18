سقطت من الطابق الرابع.. ابنة انفلونسر شهيرة تنجو من الموت وهذه تفاصيل حالتها الصحية (صور)





وفي التفاصيل، أعلنت الأدهمي عن دخول ابنتها غرفة العمليات بعد تعرضها لحادثة مؤسفة كادت تودي بحياتها.

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وكشف العديد من المشاهير المقربين من الزوجين الأدهمي وزوجها رامي الجابر عن تطورات الوضع الصحي لابنتها عفاف بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له. في حادث مؤسف، سقطت ابنة الانفلونسر الأردنية شذى الأدهمي البالغة من العمر 6 سنوات "عفاف" من الطابق الرابع.وفي التفاصيل، أعلنت الأدهمي عن دخول ابنتها غرفة العمليات بعد تعرضها لحادثة مؤسفة كادت تودي بحياتها.وكشف العديد من المشاهير المقربين من الزوجين الأدهمي وزوجها رامي الجابر عن تطورات الوضع الصحي لابنتها عفاف بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له.

وبحسب التفاصيل المتداولة خرجت الطفلة عفاف من العناية المركزة بعد إجرائها عملية جراحية، وعن تفاصيل حالتها الصحية قالت المصادر إن الطفلة مصابة بكسور في اليد ورضوض في الحوض وتهتك في الرئة، الا انه بالمجمل حالتها الصحية جيدة.



فيما لم يتم الكشف ما اذا كانت الطفلة بحاجة إلى المزيد من العمليات الجراحية بسبب الكسور والرضوض.



وتناقلت العديد من الصفحات تفاصيل حادثة سقوط عفاف ابنة شذى ورامي، حيث قالت الانفلونسرز الأردنية إن ابنتها وقعت من شباك منزل صديقتها الكائن بالطابق الرابع حيث كانت في زيارة لها.



وطالبت شذى الجمهور بالدعاء لابنتها، وقالت إنها تعرضت للاغماء لحظة معرفتها بالحادثة.



وشذى هي انفلونسرز أردنية تحظى وزوجها رامي الجابر بشهرة واسعة ونسبة متابعة عالية، ولديهما طفلة تدعى عفاف وطفل يدعى فهد، تصدرت قصة زواجهما السوشال ميديا بسبب فرق العمر بينها وبين زوجها حيث تكبره بسنوات.(البوابة)





