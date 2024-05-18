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منوعات
من الأذكى في الرياضيات.. الذكور أو الإناث؟ دراسة تكشف
Lebanon 24
18-05-2024
|
08:54
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كشف بحث جديد أن الأباء يبالغون عموماً في تقدير مهارات أبنائهم الذكور في الرياضيات مقارنة مع البنات وأن "الصور النمطية بين الجنسين في المنزل قد تعيق تقدم الطالبات".
وقالت الخبيرة الاقتصادية في جامعة ساوثامبتون فالنتينا توني: "نسمع أحيانا أن الفتيات لا يحببن الرياضيات، لكن ما الذي تم فعله لمعرفة سبب عدم حبهن لهذه المادة؟ أنا مقتنعة تماما أن هذا لا يعني أن الفتيات يكرهن الرياضيات، بل هو نتيجة لسنوات من التعرض للصور النمطية".
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ووجد البحث أن تحيز الوالدين يمكن أن يكون له تأثير على المسار التعليمي للطفل كما أنه يلعب دورا في اتساع الفجوة بي الجنسين.
وقالت توني: "يحتاج الآباء إلى معلومات واضحة وموضوعية حول المهارات والقدرات لدعم أطفالهم بأفضل طريقة. الكثير من التحيزات غير صحية، لذلك نحن بحاجة إلى التصرف في وقت مبكر من حياتهم".
وأضافت: "كلما بالغ الآباء في التقدير، ارتفع مستوى مهارات أطفالهم".
وكانت دراسات سابقات توصلت إلى أن المعلمين يتوقعون أن تكون الفتيات صاحبات مستوى أضعف في الرياضيات مقارنة بالذكور، ويضعون علاماتهن وفقا لذلك.
المصدر:
سكاي نيوز
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