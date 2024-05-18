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إصدار طوابع بريدية برائحة رغيف الخبز الفرنسي... ما السبب؟

Lebanon 24
18-05-2024 | 13:01
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أفادت صحيفة لوفيغارو بأن مكتب البريد الفرنسي أصدر طابعا بريديا جديدا تفوح منه رائحة رغيف الخبز الفرنسي تكريما لـ "درة المطبخ الفرنسي".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرغيف الفرنسي أدرج في تشرين الثاني 2022، في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو.
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ويصور الطابع، بحسب الصحيفة، خبزا فرنسيا مربوطا بشريط ملون بألوان العلم الفرنسي، في حين بالإمكان تفعيل رائحة الخبز عن طريق فرك الختم.


وتؤدي عملية الفرك لتنشيط كبسولة برائحة خاصة مدمجة فيه. وتم إصدار ما مجموعه 594 ألفا من هذه الطوابع، تبلغ تكلفة كل منها 1.96 يورو. (RT)
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