Advertisement

منوعات

جريمة مروعة.. خُنقت حتى الموت على يد حبيبها

Lebanon 24
18-05-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1201252-638516617107935054.jpg
Doc-P-1201252-638516617107935054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف تحقيق أجرته شرطة غرب يوركشاير في بريطانيا أن "راقصة محترفة" خُنقت حتى الموت على يد حبيبها، ثم شنق نفسه في واقعة مأساوية.

 ووفق موقع "ديلي ميل"، كانت جورجيا ماي بروك، 26 عامًا، ولوك كانون، 31 عامًا، يستهلكان الكوكايين والكحول لممارسة الجنس العنيف.

 وقال الأصدقاء إن الثنائي استمتع بلعب الأدوار وكان يصنع مواد إباحية.

 وعندما وصل المسعفون إلى منزل لوك، في برادفورد، غرب يوركشاير، بعد اتصاله بالرقم 999، وجدوا السيدة بروك عارية ومتوفية على سريرها.

 وعلى الرغم من إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وحقن الأدرينالين، إلا أنه تم إعلان وفاة جورجينا في مستشفى برادفورد الملكي.

 وأبلغ الطاقم الطبي المعني الشرطة لكن كانون كان قد فرّ من المستشفى قبل وصول الضباط.

 وكان كانون قد صرّح في مكالمة مسجلة: "كان يجب أن أموت بدلاً من ذلك"، ثمّ اتصل هاتفياً بصديق قائلاً: "أخبر والدتها أنني سأكون معها".

واستمعت محكمة برادفورد كورونر إلى أن كانون تسلق بعد ذلك جدارًا بالقرب من المستشفى وشنق نفسه. وتم اكتشاف جثته بعد ساعات قليلة. ( lbc)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2024-05-19
02:06 | 2024-05-19
01:00 | 2024-05-19
23:46 | 2024-05-18
15:05 | 2024-05-18
13:01 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24