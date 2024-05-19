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منظر مُثير.. ثوران بركان إيبو في إندونيسيا مطلقاً الرماد بشكل قوي (صور)

Lebanon 24
19-05-2024 | 01:00
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أجلت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، السكان من سبع قرى مجاورة عقب ثوران بركان في جزيرة هالماهيرا النائية على نحو هائل، مطلقا سحابة من الرماد إلى السماء.

قالت السلطات الإندونيسية، الأحد، إن بركانا في جزيرة هالماهيرا النائية ثار على نحو هائل وأطلق سحابة من الرماد إلى السماء، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من سبع قرى مجاورة.
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وثار بركان إيبو مساء السبت، وأرسل رمادا بارتفاع أربعة كيلومترات، مع ظهور خطوط من البرق الأرجواني حول فوهة البركان، وفقا للمعلومات والصور التي نشرتها وكالة علوم البراكين الإندونيسية.
 
ثار البركان عدة مرات في وقت سابق من هذا الشهر

وقال عبد المهاري من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، إنه تم إرسال فريق مشترك من الشرطة والجيش ومسؤولي البحث والإنقاذ إلى المنطقة لإجلاء السكان من القرى المحيطة.
 
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وأظهرت الصور التي نشرتها الهيئة عمليات المساعدة لكبار السن، ونقل السكان في شاحنات صغيرة إلى أماكن الإيواء خلال الليل.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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