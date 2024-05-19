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خادمتها استولت على ذهبها.. إليكم ما حصل مع ممرضة مصرية

Lebanon 24
19-05-2024 | 03:00
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اتهمت ممرضة مصرية مقيمة في شارع السودان بمنقطة إمبابة شمال محافظة الجيزة، خادمة عندها بسرقة 2 ونص كيلو ذهب من داخل خزنة بغرفة نومها، وتحفظت عليها داخل منزلها وأبلغت بالواقعة.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن "الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا باتهام ممرضة لخادمة عندها بسرقتها 2 ونص كيلو ذهب من داخل خزينة بغرفة نومها بمنطقة إمبابة".
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وأكدت الأجهزة الأمنية أنها "انتقلت لمحل البلاغ وتبين تعرض سيدة تعمل ممرضة تدعى سحر، تبلغ من العمر 55 عاما، مقيمة في شارع السودان بمنقطة إمبابة، لسرقة 2 ونص كيلو ذهب من داخل خزينة، واتهمت خادمة تدعى سيدة.ز، تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بمنقطة الوراق، وقامت الممرضة بالتحفظ على الأخرى داخل شقتها".

كما حررت محضرا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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