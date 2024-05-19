مرّ فوق رأس امرأة.. مشاهد مُثيرة لنيزك يخرق سماء إسبانيا والبرتغال (فيديو)

أشارت تقارير إعلامية إلى رصد نيزك في السماء بين إسبانيا والبرتغال مساء السبت، حيث سقط وأذهل المواطنين بلونه الأزرق الساطع.
وأوضح مراقبون أنهم تطلعوا إلى التقاط زخات نيزك Lyrid منذ مدة، كما لفتوا إلى احتمال وصول ما يقارب 20 نيزكا إلى الأرض.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منها ما أظهر امرأة ترقص في الشارع، بعد أن مر وميض من اللونين الأزرق والأخضر عبر السماء فوقها.
وأظهرت مقاطع أخرى تمت مشاركتها على موقع "أكس"، سباق النيزك عبر السماء.
كذلك ظهر آخرون ضمن مهرجانات موسيقية، وأشخاص في مخيمات يرصدون هذا الحدث.
يشار إلى أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان قد وصل النيزك إلى سطح الأرض، لكن بعض المعلومات أشارت إلى أنه ربما سقط بالقرب من بلدة كاسترو داير. (العربية)