مرّ فوق رأس امرأة.. مشاهد مُثيرة لنيزك يخرق سماء إسبانيا والبرتغال (فيديو)

أشارت تقارير إعلامية إلى رصد نيزك في السماء بين إسبانيا والبرتغال مساء السبت، حيث سقط وأذهل المواطنين بلونه الأزرق الساطع.

وأوضح مراقبون أنهم تطلعوا إلى التقاط زخات نيزك Lyrid منذ مدة، كما لفتوا إلى احتمال وصول ما يقارب 20 نيزكا إلى الأرض.

BREAKING: Meteor seen over Spain and Portugal, may have fallen near the town of Pinheiro pic.twitter.com/Qc8uCXVdl9 — BNO News (@BNONews) May 19, 2024 وأظهرت مقاطع أخرى تمت مشاركتها على موقع "أكس"، سباق النيزك عبر السماء.

☄️ Portekiz'e düşen meteor geceyi böyle aydınlattı.



pic.twitter.com/8D6kGoWNQc — Kampana News (@kampananews2022) May 19, 2024

كذلك ظهر آخرون ضمن مهرجانات موسيقية، وأشخاص في مخيمات يرصدون هذا الحدث.