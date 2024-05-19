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فنون ومشاهير
ابنة مؤثرين على مواقع التواصل تسقط من الطابق الرابع.. وهذه حالتها! (صورة)
Lebanon 24
19-05-2024
|
14:29
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بحادثة سقوط ابنة المؤثران الأردنيان، شذى الأدهمي، وزوجها رامي جابر، من الطابق الرابع.
وقالت شذى إن ابنتها عفاف وقعت من نافذة منزل صديقتها في الطابق الرابع مساء الجمعة، مطالبة الجمهور بالدعاء لطفلتها، لافتة إلى أنه أغمي عليها لحظة معرفتها بالواقعة.
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وفي منشور لهما على وسائل التواصل، أشار الزوجان قبل يومين إلى أن عفاف، البالغة 6 سنوات، دخلت غرفة العمليات، لإجراء تدخلات جراحية عاجلة بعد سقوطها.
كما بدأت شذى بنشر تفاصيل حالة ابنتها الصحية أولاً بأول على صفحاتها على منصات التواصل لتضع متابعيها بالصورة.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الطفلة خرجت من العناية المركزة بعد خضوعها لعمليات جراحية، وتعاني من كسور في اليد والحوض وتهتك في الرئة، إلا أن حالتها جيدة بالمجمل.
من جهته، نشر رامي صورة لابنته على حسابه في إنستغرام، موضحاً أنها سقطت من الطابق الرابع ما تسبب لها بكسور متفرقة بالكتف والكوع والرسغ والحوض.
كما أضاف: "أجريت لها عملية كبيرة لترميم وتركيب أسياخ لليد والكوع وهي الآن تحت الملاحظة.. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً".
فيما ختم قائلاً: "انكتب لها عمر جديد بفضل الله، لا أراكم الله مكروها والحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه". (العربية)
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