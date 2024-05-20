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مسافرة عربية تتقدم بشكوى ضدّ "مصر للطيران".. بسبب دودة!

Lebanon 24
20-05-2024 | 01:00
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تقدمت الراكبة هادية عبد الله، المسافرة للكويت، بشكوى ضد شركة "مصر للطيران" لوجود مشاكل في وجبة الطعام المقدمة لها خلال الرحلة، بعد عثورها على "دودة في الوجبة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر أنه "تم تحرير محضر إثبات على رحلة رقم 620 القاهرة - الكويت في تمام الساعة 18:30، لراكبة تدعى هادية عبد الله لوجود دودة حية تم اكتشافها بعد تناولها طبق الحلو".
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واشتكت مسافرة على أحد رحلات "مصر للطيران" المتجهة إلى قوانغتشو الصينية، في وقت سابق، من تأخر الطائرة التي حملت رقم msr 958، مشيرة إلى أن الطائرة كان من المفترض أن تتحرك الساعة 12:20 صباحا ولكن حدث هناك عطل في الطائرة. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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