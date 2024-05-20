حادثة غريبة جدّاً.. سيّدة اقتحمت جنازة وطالبت عائلة المتوفى بدفع ديون الراحل لها

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اقتحمت فتاة مسجدا للمطالبة بدفع دين لها في محافظة الفيوم، في مصر.وعلى الرغم من صلة القرابة التي تجمعها مع المتوفى وعائلته، عطلت الفتاة الجنازة، بحجة أن الرجل الميت مديون لها وأنها تريد استلام دينها قبل خروج الجنازة.وحاول الحاضرون التدخل لمحاولة تهدئة السيدة وإخراجها من المسجد لاستئناف الصلاة والجنازة ، وسط علامات الارتباك على الحضور، لكن الفتاة عادت وجلست أمامهم في إصرار واضح، وقالت إنها لن تسمح بخروج الجثمان قبل حصولها على الدين من أسرته أو جيرانه.وصدم الحضور من الموقف، فيما اعتبر أهالي القرية أن الفتاة لم تراعِ حرمة الميت، ولا هيبة الجنازة، كما أنها لم تراعِ صلة القرابة والدم بينها وبين المتوفى. (العربية)