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منوعات
في مصر.. واقعة تحرّش جديدة ضحيتها ابنة الـ 14 عاماً!
Lebanon 24
21-05-2024
|
01:43
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في حادثة جديدة، كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات واقعة "تحرش" سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بإحدى الفتيات في محافظة الجيزة، مؤكدة "ضبط المتهم".
وفي بيان اليوم الثلاثاء، قالت الوزارة:" في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى الفتيات) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بمحاولة التحرش بها، حال توصيلها بدائرة القسم".
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ولامس السائق جسد الفتاة البالغة 14 سنة أثناء استقلالها سيارته لدى عودتها من مدرستها بمنطقة حدائق الأهرام، وفق صحيفة "المصري اليوم".
وفي محضر الشرطة، قالت الفتاة إنها طلبت سيارة من أحد تطبيقات النقل الذكي وأثناء سيرها برفقة السائق فوجئت به يتوقف في مكان ناءً ليضع يديه على جسمها، لكنها لاذت منه بالفرار بفتح باب السيارة وصرخت في الشارع ولولا خشية افتضاح أمر المتهم لاعتدى عليها بالضرب.
وعلى جانب آخر، نفت أسرة السائق الاتهامات المنسوبة إليه، وقالت: "إن الأمر لدى جهات التحقيق، وإن ابنهم موجود أمام رجال المباحث بنقطة شرطة حدائق الأهرام"، وفق المصدر ذاته.
من جانبها أكدت الداخلية المصرية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وخلال الأشهر الماضية تكررت وقائع التحرش ومحاولات اغتصاب السيدات والفتيات داخل السيارات التابعة لتطبيقات النقل الذكي.(الحرة)
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