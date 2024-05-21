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منوعات
علاقة حب تتحدّى فارق العمر الكبير.. تعرفوا إلى قصة هذا الثنائي
Lebanon 24
21-05-2024
|
04:14
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روت داون باكستر، البالغة من العمر 56 عاما، تفاصيل عن علاقتها الجميلة بحبيبها أنطوني الثلاثيني، بعد زواج سابق استمر لمدة 30 عامًا، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.
وفي التفاصيل، كان أنطوني سميث، 30 عاما، يعمل في مجال الكهرباء وعارض أزياء بدوام جزئي، يعيش في الغرفة المجاورة لمنزلها.
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وقالت داون إنها عندما تعرفت على أنطوني "الوسيم للغاية"، شعر كل منهما بالانجذاب من اللحظة الأولى ولكنها لم تتوقع أن تتطور الأمور بينهما.
وتحدثت داون عن جهلها بشأن الحياة الجنسية لأن زواجها السابق كان كابوسا حقيقيا مليئا بالعذاب وخاليا من الجنس والحب، ولكنها لم تتردد وسمحت له بالدخول إلى حياتها.
وعلى الرغم من توترها وخوفها، أخبرت داون أنطوني بوضعها مع الحياة الجنسية، ولم يبدِ الأخير أي انزعاج على الإطلاق وتطوع ليعلمها على كل شيء ووقعت في حبه.
وأوضحت داون أن أنطوني سبق أن واعد نساء أكبر منه وعندما يتعلق الأمر بعلاقة ناجحة، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن يجعله شخص ما سعيداً.(lbci)
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