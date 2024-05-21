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منوعات
حادثة مُرعبة.. قتل نفسه عن طريق الخطأ خلال تصوير نفسه!
Lebanon 24
21-05-2024
|
08:45
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ارتكب مغني راب في فيرجينيا يبلغ من العمر 17 عامًا خطأً فادحًا بعدما أطلق النار على نفسه بشكل فظيع، أثناء محاولته تصوير فيديو موسيقي لوسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.
وشوهد ريلو هانشو في مقطع فيديو منشور على قصته على إنستغرام وهو يعرض مسدسًا، ويلوح به في عرض مشهد الليزر الأخضر المدمج والمصباح اليدوي. ثم أمسك على المقبض، وبدا أنه أغلق نظام الأمان ووجهه إلى رأسه قبل أن يطلق شتيمة ويضغط على الزناد.
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وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية نُقل الشاب إلى مستشفى محلي، حيث أُعلن عن وفاته لاحقا. وبحسب أقاربه فإنه كان وحيدا لعائلته.
ولدى الشاب 27000 متابع. وغالبًا ما تحتوي مقاطع الفيديو الخاصة به على إنستغرام وتيك توك على العديد من أغاني الراب التي تحتوي على كلمات عنف وغضب. (العربية)
المصدر:
العربية
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