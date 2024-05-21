ضرب ومحاولة خطف طالب.. والشرطة توضح

بعد أن نشر أحد المواقع الإخبارية أنباء حول تعدي عدد من الأشخاص بالضرب على طلاب بمدرسة في حلوان في مصر ومحاولة اختطاف أحدهم، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا لتوضيح الأمر.

وجاء في الخبر الذي أثار الغضب بين المواطنين، قيام عدد من الأشخاص باصطحاب عدد من البلطجية في سيارة نصف نقل للتعدي على عدد من الطلبة بمدرسة طارق بن زياد بمنطقة حلوان بسبب شجار نشب سابقا داخل المدرسة، وذلك ثأرا لنجلهم، لكن المعلمين تدخلوا لمنع خطف طالبين وأبلغوا شرطة النجدة.

ونفت وزارة الداخلية في بيان اليوم ، ما تم تداوله، وكشفت ملابسات الحادث، وقالت في بيانها إن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 12 ايار الجاري، نشبت مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول (طالبان - أحدهما "مصاب بسحجات بالجسم" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)، والطرف الثاني (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حلـوان)، بسبب حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب خارج المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بسبب أولوية الدخول للجنة الامتحانات، وهو ما أيده شهود الواقعة، كما أكدت الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطرفين في حينه.

( الحدث)