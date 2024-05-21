Advertisement

منوعات

ضرب ومحاولة خطف طالب.. والشرطة توضح

Lebanon 24
21-05-2024 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1202431-638519127208698071.jpeg
Doc-P-1202431-638519127208698071.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد أن نشر أحد المواقع الإخبارية أنباء حول تعدي عدد من الأشخاص بالضرب على طلاب بمدرسة في حلوان في مصر ومحاولة اختطاف أحدهم، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا لتوضيح الأمر.

وجاء في الخبر الذي أثار الغضب بين المواطنين، قيام عدد من الأشخاص باصطحاب عدد من البلطجية في سيارة نصف نقل للتعدي على عدد من الطلبة بمدرسة طارق بن زياد بمنطقة حلوان بسبب شجار نشب سابقا داخل المدرسة، وذلك ثأرا لنجلهم، لكن المعلمين تدخلوا لمنع خطف طالبين وأبلغوا شرطة النجدة.

ونفت وزارة الداخلية في بيان اليوم ، ما تم تداوله، وكشفت ملابسات الحادث، وقالت في بيانها إن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 12 ايار الجاري، نشبت مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول (طالبان - أحدهما "مصاب بسحجات بالجسم" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)، والطرف الثاني (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حلـوان)، بسبب حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب خارج المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بسبب أولوية الدخول للجنة الامتحانات، وهو ما أيده شهود الواقعة، كما أكدت الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطرفين في حينه.

( الحدث)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:08 | 2024-05-21
12:25 | 2024-05-21
10:30 | 2024-05-21
09:27 | 2024-05-21
08:45 | 2024-05-21
07:01 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24