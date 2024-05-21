بالصور.. مقتل 16 شخصاً جراء سقوط حافلة ركاب

ارتفع عدد ضحايا سقوط حافلة ركاب صغيرة في نهر النيل من على متن إحدى العبّارات في محافظة الجيزة، غربي القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى 16 فتاة وإمرأة وعدد من المصابين.

وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية أنّ الحافلة كانت تضم نساء فقط كنّ في الطريق إلى عملهن.

وأفادت الصحيفة بأنه أثناء انتظار الحافلة على العبارة نشبت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسائق الحافلة، ما دفعه إلى ترك الحافلة بدون التأكّد من الفرامل لتسقط في المياه وفر هارباً، قبل أن توقفه السلطات.

وقررت النيابة العامة انتداب لجنة هندسية لفحص الحافلة لمعرفة كافة الأسباب التي تسببت بوقوع الحادث، بحسب الصحيفة.

من جهتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إنه "سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصابين حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث".

وعادةً ما تكون العبّارات المستخدمة لنقل المواطنين في مياه النيل صغيرة، لكن مشغّليها يحملونها أكثر من طاقتها لمضاعفة الأرباح. وكثير من هذه الزوارق قديمة ومتهالكة ولا تتوافر فيها معايير السلامة.

(الميادين)