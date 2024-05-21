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قطع جثته لـ3 أجزاء.. ماذا طلب مدرس الفيزياء المتّهم بقتل تلميذه بعد الحكم بإعدامه؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 13:08
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أصدرت محكمة جنايات المنصورة المصرية حكمها بمعاقبة مُعلم الفيزياء المتهم بقتل أحد طلابه، بالإعدام شنقاً.

 واستند حكم المحكمة إلى موافقة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الذي تم طلب رأيه الشرعي حول إعدام المتهم، الذي قطع جثة ضحيته إلى 3 أجزاء وألقى بها في أماكن مختلفة.

وقال مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الثانوي، بعد الحكم بإعدامه، داخل الجلسة:"عايز اطمن على أهلي"، وظهر المتهم غير متأثرًا بالحكم عليه.

  كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، انتهت إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته فى الحصول على فدية من ذويه كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ استدرج المجنى عليه وقتله، وألقى الجثة في أرض زراعية بعد تقطيعها لـ 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية. 

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