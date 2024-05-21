كانت تبيع فتاة بمبلغ 2300 دولار.. القبض على امرأة بتهمة الاتجار بالبشر

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل العراقية أنها ألقت القبض على امرأة بالجرم المشهود خلال قيامها ببيع فتاة بمبلغ 2300 دولار أميركي.

وقالت شرطة قيادة بابل في بيان: "نجحت قوة أمنية مشتركة في عملية نوعية، بإحباط جريمة اتجار بالبشر وضبط امرأة متورطة ببيع فتاة في مدينة الحلة"، مبينة أنه "فريق عمل ضم مفارز من جهاز المخابرات ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة وشعبة الاتجار بالبشر والأمن الوطني، تمكنوا من نصب كمين محكم للمتهمة، حيث ضبطوها بالجرم المشهود وهي تحاول بيع فتاة مقابل مبلغ 2300 دولار أميركي".

وأضافت: "جاءت هذه العملية المثمرة بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع السلطة القضائية"، معلنة أنه "تم توقيف المتهمتين على ذمة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".