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فنون ومشاهير
في بث مباشر مغني راب ينهي حياته عن طريق الخطأ.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
21-05-2024
|
23:44
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في حادثة مؤسفة، لقي مغني راب في ولاية فيرجينيا الأميركية مصرعه وهو يصور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خرجت رصاصة من مسدس كان يحمله وأصابت رأسه.
وقال رجال الشرطة إن مغني الراب الشاب يبلغ من العمر 17 عاما، وقد توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في منطقة الرأس.
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ولم تؤكد الشرطة هوية الشاب، لكن لقطات منفصلة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مغني الراب رايلو هانشو، وهو يغني أمام الكاميرا في بث مباشر ويحمل مسدسا مزودا بمنظار ليزر، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
ووفق التحقيقات فإن المغني الشاب أطلق رصاصة برأسه عن طريق الخطأ على ما يبدو أثناء تصوير فيديو، الأمر الذي تسببه بموته على الفور.(سكاي نيوز)
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