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منوعات
مشهد بطولي للحظة إنقاذ طفلين من قلب النيران.. فيديو يحبس الأنفاس
Lebanon 24
22-05-2024
|
02:00
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انتشر مقطع فيديو في المغرب لعمل بطولي قام به مجموعة من الشباب، الذين غامروا بحياتهم من أجل إنقاذ طفلين من لهيب حريق نشب في منزل عائلتهما بمدينة تمارة الواقعة جنوب العاصمة الرباط.
وأظهر المقطع المصور، صعود عدد من الشبان فوق سطح العمارة السكنية التي اندلع فيها الحريق، بينما نجح أحدهم في القفز إلى شرفة نافذة المنزل المنكوب، وتكفل بإخراج الطفلين العالقين من مكان الحادث الذين كانا على وشك الاختناق، ليقوم البقية بسحبهما إلى الأعلى المبنى، في مشهد يحبس الأنفاس، ونجحوا بالفعل في إنقاذ حياتهما، وذلك قبل وصول قوات الإطفاء لإخماد النيران.
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وأثنى متفاعلون مع الفيديو على سلوك الشباب الذي أظهر شجاعة وشهامة كبيرة، وحسن وسرعة تصرّفهم، وسط دعوات لتكريمهم وتوظيفهم في الوقاية المدنية جزاء لهم على المغامرة بحياتهم في سبيل إنقاذ الأرواح.(العربية)
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