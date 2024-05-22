مصمم أزياء يُثير ضجّة... حاول تهريب دولارات فأُوقف في المطار!

تصدر اسم مصمم الأزياء المصري الشهير إسلام سعد محركات البحث على "غوغل" في الساعات القليلة الماضية بعد أن قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة المصرية، إخلاء سبيله عقب ضبطه بمطار القاهرة وبحوزته 55 ألف دولار، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، كما قررت مصادرة الأموال المضبوطة. (العربية)

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