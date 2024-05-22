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ظاهرة فلكية جديدة.. هذا ما سنشهده في حزيران المقبل!

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:00
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ذكرت صحف أميركية ان الارض على موعد مع ظاهرة جديدة ستبدأ في 3 حزيران، وهي "عرض الكواكب" اي عندما يصطف عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون.

و"عرض الكواكب" مصطلح يستخدم في علم الفلك لوصف تجمع عدة كواكب في منطقة صغيرة من السماء.
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ومن الممكن رؤية عطارد والمريخ والمشتري وزحل بالعين المجردة، بحسب موقع Star Walk Astronomical News. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى تلسكوب أو منظار عالي القوة لرؤية نبتون وأورانوس.

وقال بريستون ديتشيز في سلسلة مقاطع الفيديو "Skywatching Tips" التابعة لوكالة ناسا: "خلافا للعديد من التقارير ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، لن تكون هناك سلسلة من الكواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة في 3 حزيران".

وتابع: "سيكون عطارد والمشتري منخفضين جدا في السماء عند شروق الشمس. وحتى في ظل الظروف المثالية (سماء مظلمة، وخالية من التلوث الضوئي) فإن أورانوس خافت للغاية ويصعب اكتشافه".

وقال إن "العرض الحقيقي" سيحدث بعد حوالي أربعة أسابيع، في 29 حزيران، عندما يكون المريخ والمشتري وزحل مرئيين في شفق الصباح.

وفي جنوب كاليفورنيا، من المفترض أن يحدث هذا حوالي الساعة 5 أو 6 صباحا، وفقا لبول روبرتسون، الأستاذ المشارك في الفيزياء وعالم الفلك بجامعة كاليفورنيا.

المصدر: الحرة
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