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خلال تجمع سياسي في المكسيك... شاهد لحظات مروعة لانهيار مسرح بمن عليه (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2024 | 00:25
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أفادت وسائل إعلام محلية بأن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في المكسيك بعد انهيار مسرح خلال فعالية انتخابية.
وذكرت صحيفة "ريفورما" المحلية، أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون مساء الأربعاء، في ولاية نويفو ليون بشمال المكسيك، بعد انهيار مسرح خلال فعالية انتخابية لحزب حركة المواطنين.
 
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وقال المرشح الرئاسي للحزب، خورخي ألفاريز ماينز، إن عاصفة رياح تسببت بانهيار المسرح خلال الحدث الذي أقيم في مدينة سان بيدرو جارزا جارسيا، وهي منطقة ثرية بالقرب من المركز الصناعي لمونتيري.


وطلب حاكم نويفو ليون، صامويل جارسيا، من السكان البقاء في منازلهم، محذرا من عواصف رعدية قوية في المنطقة، مستشهدا بالحادث. (RT)

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