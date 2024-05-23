خلال تجمع سياسي في المكسيك... شاهد لحظات مروعة لانهيار مسرح بمن عليه (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية بأن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في المكسيك بعد انهيار مسرح خلال فعالية انتخابية.

وذكرت صحيفة "ريفورما" المحلية، أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون مساء الأربعاء، في ولاية نويفو ليون بشمال المكسيك، بعد انهيار مسرح خلال فعالية انتخابية لحزب حركة المواطنين.