إكتشاف مثير... كوكب قريب شبيه بالأرض قد يكون صالحاً للسكن

أعلن العلماء اكتشاف كوكب جديد بحجم الأرض، على بعد 40 سنة ضوئية فقط، ويمكن أن يدعم حياة الإنسان أو الكائنات الفضائية.



وتم رصد الكوكب، المسمى Gliese 12 b، من قبل علماء الفلك في جامعة وارويك الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف المثير باستخدام الأقمار الصناعية لوكالة ناسا.

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ومع درجة حرارة سطحية تقدر بنحو 42 درجة مئوية، يقول الخبراء إنه أحد الكواكب الصخرية القليلة المعروفة التي يمكن للبشر البقاء فيها نظريا، إذا تمكنا بالفعل من الوصول إلى هناك. وتم رصد الكوكب، المسمى Gliese 12 b، من قبل علماء الفلك في جامعة وارويك الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف المثير باستخدام الأقمار الصناعية لوكالة ناسا.ومع درجة حرارة سطحية تقدر بنحو 42 درجة مئوية، يقول الخبراء إنه أحد الكواكب الصخرية القليلة المعروفة التي يمكن للبشر البقاء فيها نظريا، إذا تمكنا بالفعل من الوصول إلى هناك.



ولا يزال العلماء غير متأكدين من الشكل الذي يبدو عليه الغلاف الجوي للكوكب Gliese 12 b، أو إذا كان يمتلك فعليا غلافا جويا، لكنهم يقولون إنه بحجم مماثل لحجم كوكب الزهرة ويدور حول نجمه المضيف كل 12.8 يوما أرضيا.

وفي الورقة البحثية التي نشرتها مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society، يوم 23 ايار، وصف الفريق من جامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كوكب Gliese 12 b بأنه "أقرب كوكب معتدل بحجم الأرض تم اكتشافه حتى الآن".



ويمكن أن يعني ذلك أن علماء الفلك قد يكونون على بعد خطوة واحدة من إثبات وجود كائنات فضائية بشكل نهائي.

وتقدر درجة حرارة سطح الكوكب بـ 42 درجة مئوية (107 درجة فهرنهايت)، وهي بمثابة يوم صيفي حار على الأرض، كما أنها أقل أكثر من درجات حرارة معظم الكواكب الخارجية التي يبلغ عددها 5000 والتي تم تأكيدها حتى الآن.