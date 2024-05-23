لهذا السبب.. خنقت زوجة أبيها ثم اعترفت بارتكاب الجريمة على سناب شات

أدينت امرأة من ولاية أيوا قامت بخنق زوجة أبيها بوسادة وتفاخرت بذلك على سناب شات، يوم الاثنين 20 أيار.

وفي التفاصيل، أدينت سامانثا بيفانز، 35 عامًا، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في وفاة جودي بيفانز البالغة من العمر 58 عامًا عام 2022.

كما أدين صديقها، تاكو تالي، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالسجن مدى الحياة العام الفائت في جريمة القتل.

وقال ممثلو الادعاء إن بيفانز قتلت زوجة أبيها انتقاما لطردها من المنزل.

جودي التي ماتت اختناقا كانت نائمة عندما اختنقت بالوسادة. وكان باقي أفراد الأسرة في رحلة تخييم عندما وقع الهجوم.

وأثناء المحاكمة، عرض المدعون على هيئة المحلفين مقطع فيديو على سناب شات تظهر فيه بيفانز وهي تعترف بارتكاب جريمة القتل.

"لقد قتلتها" ، زُعم أن بيفانز قالت... "لقد قتلتها بنفسي."

بدوره، قال تالي في الفيديو: "كنت أعلم أن هذا سيحدث، لقد قمت بعمل جيد">

وقالت بيفانز لهيئة المحلفين إنها صنعت الفيديو لأنها كانت غاضبة من تالي وأرادت الحصول على رد فعل منه.

وشهدت أيضًا أن تالي هو من قتل جودي، وفقًا لـ KCRG.

وسأل المدعون أيضًا بيفانز عن قائمة المهام التي كتبتها والتي تحتوي على الكلمات "اقتل جودي" وفقًا لـ KCRG. ادعت أنها كانت تتعاطى الميثامفيتامين عندما كتبت القائمة، وفقًا لـ KCRG.

ومن المقرر النطق بالحكم في منتصف حزيران. ( lbc)