بعد خطبتها بأسبوعين.. استدرجوها الى المقابر وقتلوها ثم شوهوا جثتها

بعد العثور على جثة الشابة "منة الله رفعت" محروقة وملقاة بمقابر الشيخ عطا بإحدى قرى بني مزار في محافظة المنيا في صعيد مصر، والتي اختفت بعد أيام من خطبتها، قامت الأجهزة الأمنية بضبط قاتل الفتاة.

وتبيّن خلال التحقيقات أن المجني عليها قُتلت على يد زوج صديقتها ويدعى "ع. ع"، بالاتفاق مع سائق توك توك، والذي قام باستدراجها مع صديقتها لسرقة الذهب الخاص بخطوبتها، وذلك أثناء تواجدها معها أمام أحد المصارف بمركز بني مزار.

ووفق ما قالت المصادر الأمنية، اعترف سائق التوك توك في التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة من خلال قيامه باستدراج الفتاة، فاصطحبها إلى مقابر القرية ثم كبل يديها من أجل سرقة الذهب الذي كان بحوزتها.

واعترف أنه قام بتشويه وجهها من أجل عدم تمكن الأهالي من التعرف على ملامحها لدى العثور عليها.

وكان أهالى قرية "إبشاق"، التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، قد شيعوا جنازة الفتاة "منة الله رفعت محمد"، البالغة من العمر 25 عاما، مساء الاثنين، بعد العثور على جثتها محروقة في مقابر الشيخ عطا.

وكان قد تم العثور على جثة الفتاة، بعد أسبوعين من اختفائها، وعليها آثار تشوهات وحروق في الوجه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا بالعثور على جثة فتاة بمقابر الشيخ عطا بمركز بني مزار بها تشوهات، وعقب نقلها لمشرحة المستشفى، تبين أنها لفتاة تدعى منة الله رفعت محمد 25 سنة، ومتغيبة منذ يوم الثلاثاء الفائت.

وكشفت التحريات أن الفتاة مخطوبة منذ أسبوعين تقريبا، ووفق شهود عيان فإنها تغيبت بعد الخروج من قريتها والذهاب للمدينة لقضاء بعض المتطلبات، ولم تعد للمنزل طوال تلك الفترة إلى أن عثروا عليها مقتولة مساء الأحد. (lbc)