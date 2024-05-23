Advertisement

منوعات

بعد خطبتها بأسبوعين.. استدرجوها الى المقابر وقتلوها ثم شوهوا جثتها

Lebanon 24
23-05-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1203349-638521013524714164.png
Doc-P-1203349-638521013524714164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد العثور على جثة الشابة "منة الله رفعت" محروقة وملقاة بمقابر الشيخ عطا بإحدى قرى بني مزار في محافظة المنيا في صعيد مصر، والتي اختفت بعد أيام من خطبتها، قامت الأجهزة الأمنية بضبط قاتل الفتاة.

 وتبيّن خلال التحقيقات أن المجني عليها قُتلت على يد زوج صديقتها ويدعى "ع. ع"، بالاتفاق مع سائق توك توك، والذي قام باستدراجها مع صديقتها لسرقة الذهب الخاص بخطوبتها، وذلك أثناء تواجدها معها أمام أحد المصارف بمركز بني مزار.

 ووفق ما قالت المصادر الأمنية، اعترف سائق التوك توك في التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة من خلال قيامه باستدراج الفتاة، فاصطحبها إلى مقابر القرية ثم كبل يديها من أجل سرقة الذهب الذي كان بحوزتها.

 واعترف أنه قام بتشويه وجهها من أجل عدم تمكن الأهالي من التعرف على ملامحها لدى العثور عليها.

 وكان أهالى قرية "إبشاق"، التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، قد شيعوا جنازة الفتاة "منة الله رفعت محمد"، البالغة من العمر 25 عاما، مساء الاثنين، بعد العثور على جثتها محروقة في مقابر الشيخ عطا.

 وكان قد تم العثور على جثة الفتاة، بعد أسبوعين من اختفائها، وعليها آثار تشوهات وحروق في الوجه.

  وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا بالعثور على جثة فتاة بمقابر الشيخ عطا بمركز بني مزار بها تشوهات، وعقب نقلها لمشرحة المستشفى، تبين أنها لفتاة تدعى منة الله رفعت محمد 25 سنة، ومتغيبة منذ يوم الثلاثاء الفائت.

 وكشفت التحريات أن الفتاة مخطوبة منذ أسبوعين تقريبا، ووفق شهود عيان فإنها تغيبت بعد الخروج من قريتها والذهاب للمدينة لقضاء بعض المتطلبات، ولم تعد للمنزل طوال تلك الفترة إلى أن عثروا عليها مقتولة مساء الأحد. (lbc)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:46 | 2024-05-23
15:28 | 2024-05-23
14:32 | 2024-05-23
14:30 | 2024-05-23
12:39 | 2024-05-23
11:50 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24