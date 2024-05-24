بعد قصة حب طويلة... تزوّجا بعمر الـ100 و102!

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تزوج معمران أميركيان في دار رعاية كبار السن حيث التقيا لأول مرة، فتوجا قصة حبهما التي امتدت نحو 10 أعوام وتصدرا عناوين الصحف الأجنبية باحتمال دخولهما غينيس من خلال لقب "أكبر زوجين في العالم".وعقد قران مارغوري فيترمان (102 عام) وبيرني ليتمان (100 عام) في دار رعاية كبار السن.وأشار العريسان إلى أنهما لم يفكرا سابقاً بالارتباط بشكل رسمي، لكن قوة علاقتهما دفعتهما إلى اتخاذ قرار دخولهما القفص الذهبي ولو كان الأمر متأخراً.