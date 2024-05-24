Advertisement

منوعات

بعد قصة حب طويلة... تزوّجا بعمر الـ100 و102!

Lebanon 24
24-05-2024 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1203651-638521657468759649.jpg
Doc-P-1203651-638521657468759649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزوج معمران أميركيان  في دار رعاية كبار السن حيث التقيا لأول مرة، فتوجا قصة حبهما التي امتدت نحو 10 أعوام وتصدرا عناوين الصحف الأجنبية باحتمال دخولهما غينيس من خلال لقب "أكبر زوجين في العالم".
Advertisement

وعقد قران مارغوري فيترمان (102 عام) وبيرني ليتمان (100 عام) في دار رعاية كبار السن.

وأشار العريسان إلى أنهما لم يفكرا سابقاً بالارتباط بشكل رسمي، لكن قوة علاقتهما دفعتهما إلى اتخاذ قرار دخولهما القفص الذهبي ولو كان الأمر متأخراً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:08 | 2024-05-24
08:53 | 2024-05-24
08:28 | 2024-05-24
07:03 | 2024-05-24
06:32 | 2024-05-24
04:34 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24