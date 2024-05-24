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فنون ومشاهير

"تيك توكر" ثرية تتعرض للسرقة والضرب على يد عصابة ملثمة (صورة)

Lebanon 24
24-05-2024 | 12:08
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روت نجمة تيك توك من مالتا وهي متزوجة من رجل ثري جداً، عن اللحظة المرعبة التي ضربها فيها خمسة رجال ملثمين وهددوها بالقتل.

 وقالت نيكيا مارشال، 24 عاماً، إنها تعرضت للضرب على يد العصابة الملثمة المسلحة بمسدسات وأسلحة أخرى.

 وتقول عارضة الأزياء السابقة، التي كان زوجها في العمل في ذلك الوقت، إنها نجت فقط من خلال الفرار إلى الطابق العلوي مع كلابها.

 وتدّعي نيكيا أنها ربما تكون مستهدفة من قبل "أعضاء مجتمع المسافرين المعادين" لها لأنه يُنظر إليها على أنها "غريبة".

 وقالت: "أعتقد أن السبب في ذلك هو أنني مؤثرة على الإنترنت، وأقوم بنشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل للغاية. أنا ممثلة كوميدية إلى حد ما، لكن لدي روح الدعابة السوداء".

 وأضافت: "أنا متزوجة من غجري أيضًا. منذ ثلاث سنوات، كانت هناك مشاجرات مع الغجر. أعرف أن هذا كان أمرًا متعلقًا بالغجر."

 وتظهر اللقطات المروعة أن الرجال الذين يرتدون الأقنعة قد هرعوا إلى عنوانها في دونكاستر، جنوب يورك ببريطانيا، وحطموا الباب الأمامي بمخل يوم الاثنين.

 وقالت نيكيا إنها كانت نائمة على الأريكة حوالي الساعة 5.30 مساءً عندما بدأت المداهمة ثم واجهت اثنين من المتسللين بعد اقتحام بابها الخلفي الزجاجي.

 وقد ضربها أحد الرجال قبل أن تهرب مع كلبيها، بيلا وبرينسيس، في الطابق العلوي، بينما زُعم أنهما تسببا في أضرار بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني في مطبخها وغرفة معيشتها. (lbc)

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