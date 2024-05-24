بعد إدانتها بقتل سبعة أطفال.. ممرضة تخسر طلب استئناف حكم السجن مدى الحياة

خسرت لوسي ليتبي، الممرضة البريطانية التي حُكم عليها بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بقتل سبعة أطفال كانوا تحت رعايتها، الجمعة محاولتها للحصول على استئناف قضائي ضد قرار إدانتها.

وأعلنت قاضية محكمة الاستئناف فيكتوريا شارب في جلسة استماع قصيرة في لندن أن طلب ليتبي، الذي تمحور حول أربع نقاط، قد رُفض، ما يمثل نهاية مسار الاستئناف للشابة البالغة 34 عاماً.

وقالت شارب "بعد الاستماع إلى طلبها، قررنا رفض الإذن بالاستئناف في كل النقاط وردّ جميع الطلبات المرتبطة به"، على أن "يصدر الحكم الكامل في الوقت المناسب".

وتعذرت مشاركة تفاصيل الاستئناف بسبب قيود فرضتها المحكمة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأُدينت ليتبي في آب بسبع جرائم قتل وست محاولات قتل استهدفت أطفالاً رضّعاً في مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" في شمال غرب إنكلترا، بين عامي 2015 و2016.

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى أحكام بشأن ست تهم بالشروع في القتل، وستعاد المحاكمة في إحدى تلك التهم. (lbc)