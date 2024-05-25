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فقدت منذ 80 عاما.. العثور على حطام غواصة أميركية مشهورة (صور)

Lebanon 24
25-05-2024 | 09:56
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عُثر بالقرب من السواحل اليابانية على حطام الغواصة الأميركية التي "أغرقت معظم السفن الحربية اليابانية" خلال الحرب العالمية الثانية، بعد مرور نحو 80 عاما على فقدانها.
 
وتم اكتشاف الغواصة "يو إس إس هاردر" التي اختفت في 24 آب 1944 وعلى متنها 79 بحارا، قبالة جزيرة أوكيناوا.
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ويقع حطام الغواصة على عمق 1140 مترا وحالتها سليمة نسبيا.

وأجرت الغواصة التي دخلت الخدمة في كانون الأول 1942 ست دوريات قبل غرقها.

وعام 1943 دمرت الغواصة في بيرل هاربر 3 سفن يابانية وفي 24 آب 1944 وصلت إلى سواحل الفلبين وأطلقت 3 طوربيدات قبل أن تتعرض لهجوم بقنابل عمق أغرقتها. (روسيا اليوم) 
 
 
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