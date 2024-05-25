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برجك اليوم

Lebanon 24
25-05-2024 | 23:40
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برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمشتري في منزل العلاقات ويدعمك ذلك، وتبدو ملهما بأفكار جديدة.

 مهنيا وعائليا: اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.

 برج الثور

ماليا ومهنيا: تتمتع اليوم ببصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم وتبدو قادرا على التطور.

 اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك. 

الجوزاء

 مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات، تخطط جيدا للمستقبل وقد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل، وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.

 عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمشتري في برجك مما يرفع معنوياتك، ويمنحك سحرا ويقظة وقدرة على التواصل. 

السرطان

 عاطفيا: إذا كنت متزوجا استمع للطرف الآخر، وكن عادلا ولا تبخسه قدرهه.

 مهنيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.

 برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر على أن تفي بها، وتعدك الأفلاك بتوافق مع مع الأحباب والأصدقاء.

 مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك وواجباتك على أكمل وجه.

 برج العذراء

عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك اليوم بمشاعر أخاذة.

 مهنيا واجتماعيا: اليوم تُظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

 برج الميزان

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

 عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق.. ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

 برج العقرب

عاطفيا وعائليا: تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.

 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.

 برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك ببعض التشوش ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك لإصلاح شئونك المهنية والمادية.

 عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تهتم بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

 برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

 مهنيا وماليا: اليوم تتمتع بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك  لتجمع الكل على هدف واحد، فقط انتبه لضغوطك.

 برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي، وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت، ولا تعلن خططك.

 عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وابتعد عن التعالي.

 برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد في منزل العلاقات يدفعك لتتقاسم مع الأصدقاء والأحباب نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.

 مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يساعدك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها. (بوابة الأهرام)

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