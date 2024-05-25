برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمشتري في منزل العلاقات ويدعمك ذلك، وتبدو ملهما بأفكار جديدة.
مهنيا وعائليا: اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.
برج الثور
ماليا ومهنيا: تتمتع اليوم ببصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم وتبدو قادرا على التطور.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.
الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات، تخطط جيدا للمستقبل وقد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل، وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمشتري في برجك مما يرفع معنوياتك، ويمنحك سحرا ويقظة وقدرة على التواصل.
السرطان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا استمع للطرف الآخر، وكن عادلا ولا تبخسه قدرهه.
مهنيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.
برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر على أن تفي بها، وتعدك الأفلاك بتوافق مع مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك وواجباتك على أكمل وجه.
برج العذراء
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك اليوم بمشاعر أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تُظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.
برج الميزان
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق.. ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.
برج العقرب
عاطفيا وعائليا: تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك ببعض التشوش ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك لإصلاح شئونك المهنية والمادية.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تهتم بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.
مهنيا وماليا: اليوم تتمتع بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد، فقط انتبه لضغوطك.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي، وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت، ولا تعلن خططك.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وابتعد عن التعالي.
برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد في منزل العلاقات يدفعك لتتقاسم مع الأصدقاء والأحباب نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يساعدك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها. (بوابة الأهرام)