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وفاة أشهر كلبة في العالم (صورة)

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:20
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توفيت رمز عملة دوجكوين المشفرة وبطلة العديد من الميمز المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الكلبة اليابانية الشهيرة كابوسو،، يوم الجمعة، عن عمر تجاوز الـ 17 عاما.

 وكتبت صاحبة الكلبة، أتسوكو ساتو في حسابها على انستغرام: "لقد توفيت بهدوء كما لو كانت نائمة بينما كنت أداعبها"، مشيرة إلى أنها "ستقيم حفل وداع لكابوسو يوم الأحد 26 أيار في فلاور كاوري بكوتسو نو موري، مدينة ناريتا، من الساعة 1 ظهرا إلى 4 مساء".

 وكانت كابوسو كلبة مهجورة في أحد مآوي اليابان بعد إغلاق مزرعة للكلاب، عندما تبنتها معلمة في روضة أطفال تحب تصوير حيوانتها الأليفة، وبعد 3 سنوات بدأت تنتشر صور الكلبة بكثرة وأصبحت ملكة الميمز. (lbc)

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