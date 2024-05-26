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جريمة مروعة.. فتى يقتل والديه ويحرق جثتيهما

Lebanon 24
26-05-2024 | 08:10
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قتل فتى برازيلي والديه قبل أن يشعل النار في جثتيهما في ريو دي جانيرو، على ما أعلنت الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بعد أقل من أسبوع من حادث مماثل في ساو باولو.

 وقالت الشرطة العسكرية في ريو إنها "عثرت على جثتين متفحمتين" ليل الخميس - الجمعة، في منزل الصبي البالغ 16 عامًا، والذي جرى إحضاره إلى مركز الشرطة. وقد أوقفته الشرطة "بالجرم المشهود"، بحسب ما أفادت شعبة جرائم القتل التي فتحت تحقيقًا "لتوضيح الوقائع والدوافع وراء" الجريمة المزدوجة.

 وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الفتى، الذي تبناه الزوجان المقتولان عام 2014، قتل والديه بمطرقة، ثم غادر منزله لتناول الطعام مع صديق. وعند عودته، أشعل النار في الغرفة التي كانت فيها جثتا والديه، قبل أن يتصل بعناصر الإطفاء والشرطة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

 وأفاد موقع "جي 1" الإخباري أن الفتى أخبر الشرطة أنه تشاجر مع والده ووالدته، لأنهما لم يقبلا فكرة تغيبه عن المدرسة "للراحة قبل حصة جوجيتسو".

 وتُعدّ البرازيل من أكثر الدول التي تشهد عنفًا في العالم، إذ يبلغ معدل جرائم القتل 23,4 لكل 100 ألف نسمة في عام 2022، وفق أحدث البيانات الصادرة عن "منتدى الأمن العام"، وهي منظمة غير حكومية. (العربي)

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