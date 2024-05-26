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"ممرضة دمرّت براءة ابنتي".. عارضة أزياء تروي قصتّها وهذه تفاصيلها!

Lebanon 24
26-05-2024 | 09:30
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كشفت عارضة الأزياء روبن أومالي عن الأسئلة غير الملائمة التي طرحتها ممرضة على ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات بعدما أخذتها إلى المستشفى بسبب تعرضها للعض من قطة.

 وقالت روبن إن الممرضة طلبت منها مغادرة الغرفة لطرح بعض الأسئلة على ابنتها التي أخبرتها لاحقاً أنها سألتها عمّا إذا كانت نشيطة جنسياً أو تتناول المشروبات الكحولية أو تقوم بالتدخين.

وتابعت روبن: "لقد عملت جاهدة لحمايتها إلا أن هذه الممرضة دمرت براءتها بدقيقة واحدة"، لافتةً إلى أن ابنتها ما زالت طفلة "بريئة وطبيعية".

وقالت أومالي إنها تُركت غاضبة ومذهولة بسبب ما حدث، مضيفةً: "أنا متأكدة أنني شعرت بالسخونة والغضب حينها". (lbc)

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