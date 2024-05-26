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رجل يتعرّض لموقف محرج أثناء طلب يد حبيبته للزواج

Lebanon 24
26-05-2024 | 10:40
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تعرّض رجل لموقف محرج بعدما جثا على ركبة واحدة وركع أمام حبيبته لطلب يدها للزواج.

 واستعد أنخيل أكوستا آدم لهذه اللحظة الرومانسية لكن المأساة وقعت عندما أخرج خاتم الخطوبة وركع أمام حبيبته ما أدّى إلى تمزّق بنطاله.

وقبلت جاكلين بريونيس عرض الزواج على الرغم من الإحراج، وظهر أنخيل وجاكلين لاحقاً وهما يعانقان بعضهما البعض.

 وقالت جاكلين: " لم أهتم بالأمر لأنها كانت أفضل لحظة في حياتنا، أحبك إلى أجل غير مسمى".

وعلّق أحد السكان قائلاً: "هذه علامة على أنه يجب عليكِ الزواج منه"، وكتبت سيّدة تدعى ألين: "أنا معجبة بها حقاً لأنني كنت سأضحك كثيراً لو كنت مكانها". (lbc)

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