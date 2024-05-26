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في مصر.. توقيف مؤثرة على تيك توك بتهمة التحريض على "الفجور"

Lebanon 24
26-05-2024 | 23:00
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أوقفت السلطات المصرية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي هدير عبد الرزاق، بتهم نشر فيديوهات تحرض من خلالها على الفسق والفجور.

وقد أمرت النيابة العامة بالقاهرة حبس هدير 4 أيام على ذمة التحقيق لمواصلة البحث في نشرها فيديوهات وصفت بـ"الخادشة للحياء".
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وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم" فقد "تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بلوغر هدير عبد الرازق من داخل شقتها في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور".


ونقلا عن الصحيفة فقد "كشفت تحقيقات أجهزة الأمن قيام هدير بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق".

 ومباشرة بعد إلقاء القبض على المتهمة تم الاحتفاظ بهاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه مثل هذه الحالات. (سكاي نيوز)
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