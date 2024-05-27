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مقدم محتوى تعليمي ولديه ملايين المشاهدات.. مُفاجأة جديدة عن "سفاح النساء"!

Lebanon 24
27-05-2024 | 01:43
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هزت قضية "سفاح النساء" الشارع المصري، وتمكنت جهات التحقيق من كشف مفاجأة جديدة، أثناء التحقيق مع كريم المتهم في قتل عدد من النساء، حيث تبين أنه مقدم محتوى تعليم عبر منصات السوشيال ميديا، وخاصة التيك توك باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنكليزية، وتصل مشاهدات الفيديوهات عبر حسابه لملايين المشاهدات.
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وتبين أنه لديه 7ملايين لايك و 629 متابع Followers، ويقوم بتقديم محتوى تعليم كيفية نطق اللغة الإنكليزية بطلاقة، ولديه الكثير من المتابعين في أعمار صغيرة أقل من 20 عاما.

غرفة عازلة للصوت
وأكد مصدر أمني لـ"العربية" أن الغرفة التي كان يقوم بتصوير الفيديوهات فيها الخاصة به كانت عازلة للصوت، وهي نفس الغرفة التي كان يقوم بقتل ضحاياه فيها، وكان المتهم يقوم باستقطاب ضحاياه عن طريق الإنترنت.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض، فجر السبت الماضي، على "سفاح النساء"، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية في بورسعيد والإسماعيلية.

وكشفت تحريات الأمن أن المشتبه به هو "كريم.م.م" الذي يبلغ من العمر 40 عاماً. وهو كان قد تخرج في إحدى الجامعات الأميركية، وكان يعمل مدرساً، لكنه ترك العمل. وكان يعمل قبل ضبطه في الأعمال الحرة. وانفصل عن زوجته، بعد إنجابه طفلاً منها يبلغ حالياً من العمر 10 أعوام.(العربية)

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