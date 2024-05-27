مسابقة لتناول "الهمبرغر" تنتهي بمأساة.. هذا ما جرى لابنة الـ 8 سنوات (صور)





وشهدت مدرسة إيشيك الابتدائية في منطقة تشاي الهادئة في دوزجي، انتهاء مسابقة أكل "الهمبرغر" السريع بأخبار حزينة.

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فبعد بدء المنافسة بالإثارة، أصيبت إحدى المشاركات، وهي إفتيليا كايماك، البالغة من العمر 8 سنوات، بوعكة نتيجة دخول الطعام إلى قصبتها الهوائية. تسببت مسابقة لتناول "الهمبرغر" أقيمت في مدرسة بمدينة دوزجي في تركيا عن وفاة طفلة عمرها 8 سنوات.وشهدت مدرسة إيشيك الابتدائية في منطقة تشاي الهادئة في دوزجي، انتهاء مسابقة أكل "الهمبرغر" السريع بأخبار حزينة.فبعد بدء المنافسة بالإثارة، أصيبت إحدى المشاركات، وهي إفتيليا كايماك، البالغة من العمر 8 سنوات، بوعكة نتيجة دخول الطعام إلى قصبتها الهوائية.

وتم استدعاء الطواقم الطبية بسرعة إلى مكان الحادث، لكن لم يتم إنقاذ أفتيليا الصغيرة رغم كل التدخلات.

وعقب الحادث، بدأت التحقيقات القضائية والإدارية. وتقوم السلطات المعنية بتقييم التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع وقوع حوادث مماثلة.

وذكر الخبراء أنه ينبغي اتخاذ المزيد من التدابير في الأنشطة التي يحضرها الأطفال، وضرورة التخطيط للأنشطة التي تقام في المدارس بعناية أكبر.(روسيا اليوم)





