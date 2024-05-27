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ولي عهد الأردن: الزواج غيرني للأفضل.. وهذا ما قاله عن الأميرة رجوة (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2024 | 04:00
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أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يوم أمس الأحد، ان الزواج غيره للأفضل وجعله أكثر هدوءا، كاشفاً عن صفات شريكة حياته الأميرة رجوة الحسين.

ورد الأمير الحسين على سؤال الزميل طاهر بركة، خلال مقابلة خاصة وحصرية لقناة "العربية"، حول الزواج فأجاب: "الحمد لله سيدي، تغيرت للأفضل ونعمة كبيرة أني عثرت على شريكة حياتي، والزواج ساعدني أن أكون أكثر هدوءا، رجوة هادئة، وظلها خفيف، وطيبة المعشر، كما أن لديها صديقات في الأردن منذ زمن، لذلك هي معتادة على البلد، وهذا سهّل عليها كثيرا".

وأضاف ولي العهد الأردني: "عادة، نجلس كثيرا في البيت، تعلم لا نستطيع الخروج كثيرا، والحمد لله نحن سعيدون، والآن نحن متحمسون كثيراً للمرحلة الجديدة، كل شيء سيتغير مع الأولاد".

وعن قرب قدوم مولوده الأول هو والأميرة رجوة قال الأمير الأردني: "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون. الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله أنها مرحلة جميلة".
 
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فريقه المفضل
وكشف الأمير الحسين عن هواياته المفضلة، رافضا الكشف عن فريقه المحلي أو الإقليمي.

وقال ولي العهد "بالنسبة لي رقم واحد كرة القدم أحب أن ألعبها وأتابعها، وأتابع "الفنون القتالية المختلطة" وأحياناً الملاكمة".

وسألته "العربية": هل فِرَقك المفضلة محليا أو إقليميا معروفة أو تفضل عدم الكشف عنها؟ ليجيب بالقول: "أعتقد أن الناس تعرفها".(العربية)






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