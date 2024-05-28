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منوعات
شاهد... رحالة ينقذ ناقة من الغرق في أحد الأودية بمنطقة الباحة
Lebanon 24
28-05-2024
|
00:39
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رصد مقطع فيديو لحظة إنقاذ رحالة سعودي يدعى أبو دخيل الزلفاوي ناقة من الغرق في وادي ثراد بمنطقة الباحة غرب السعودية.
وأظهر الفيديو لحظة مشاهدة الرحالة وهو يتجول في السيارة بمنطقة الباحة، لناقة عالقة بفروع شجرة داخل وادي ثراد، ولاتستطيع إنقاذ نفسها والخروج من المكان.
pic.twitter.com/E2gtCTQvOa
— منوعات إكس (@AmlShihata)
May 27, 2024
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ليقرر فورا الرحالة السعودي النزول للوادي وإنقاذ الناقة التي شاهدها، حيث قام أبو دخيل بإزالة فروع الأشجار وإبعادها وتحرير الناقة. (RT)
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