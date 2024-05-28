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تمثال "مشروع التخرج".. مصري أم مكسيكي؟

Lebanon 24
28-05-2024 | 01:11
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نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في مصر، صورة لتمثال قالت إنه "مشروع تخرج طالب مصري"، والتي انتشرت بشكل كبير وحظيت بتفاعل وإعجاب من الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الصورة تمثال صغير يبدو فيه رجل وهو ينحت لنفسه قواماً رشيقاً ويتخلص من وزنه الزائد.
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وعلق الناشرون بالقول: "مشروع تخرج طالب مصري بكلية الفنون الجميلة بعنوان: أنت المصلح الوحيد لنفسك".
وحظي المنشور بتفاعل واسع من صفحات عدة على فيسبوك وأشاد مستخدمون في التعليقات بالتمثال، إلا أن الادعاء بأن طالب مصري هو من أنجزه خاطئ.
حقيقة المنشور
 
 التمثال ليس من صنع طالب مصري، فقد أرشد التفتيش عن الصورة إليها منشورة على صفحة عبر فيسبوك لنحات مكسيكيّ نشرها سنة 2020 مرفقة بصور أخرى للتمثال نفسه من زوايا مختلفة.
وأرفق النحات الصور بتعليق يقول فيه إنه يصمم ويصنع تماثيل من البرونز ويعرضها للبيع لعموم الناس.


ونشر صاحب الحساب صوراً أخرى لتماثيل مشابهة وأطلق عليها عنوان: "الرجل الذي صنع نفسه بنفسه"، وقال إنها مصممة من الرخام المقلد ويبلغ وزنها 13 كيلوغراماً.
وبالبحث عن اسم التمثال، يمكن العثور عليه معروضاً للبيع على عدة مواقع تذكر اسم الفنان المكسيكي الذي صممه. (الحرة)
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