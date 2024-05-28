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فنون ومشاهير

اعتراف خطير لإعلامية شهيرة.. هذا ما قامت به لفترة طويلة!

Lebanon 24
28-05-2024 | 05:29
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اعترفت مقدمة البرامج الحوارية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، بالتعاون مع إحدى الشركات الصحية، أنها روجت سابقا ولفترة طويلة للأنظمة الغذائية غير الصحية وغير الواقعية.

وخلال بث مباشر على يوتيوب، قالت وينفري: "أريد أن أعترف أنني كنت مشاركة رئيسية في ثقافة الأنظمة الغذائية تلك".
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اعتراف أوبرا هذا سلط الضوء ليس فقط على ضرورة الابتعاد عن الحميات الغذائية السيئة وزيادة الوعي، بل أيضا على الدور الذي يلعبه المشاهير في الترويج لمعلومات وأنظمة غذائية خاطئة حتى لو كانت صحيحة فقد لا تناسب الجميع.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة التغذية منال علي أحمد في حديث مع برنامج الصباح على "سكاي نيوز عربية": يتأثر كثيرون بالمشاهير ويصدقونهم وهذا يدفعهم لتطبيق حميات غذائية قد لا تناسب أجسامهم.
ولفتت إلى أن الحميات التي يتم الترويج لها، غالبا ما تكون منقوصة وتؤدي إلى نقص في الفيتامينات والمعادن والسوائل، مشددة على أنه يجب الحفاظ على الكتلة العضيلة باتباع نظام صحي غني بالبروتين، فكلما زادت الكتلة العضلية يزيد الحرق.
 
وبحسب خبيرة التغذية، فإن النوم ينزل نسبة الحرق في الجسم، والتوتر يزيد نسبة الكورتيزول وهذا يؤدي إلى تكدس الدهون على البطن، مضيفة أن الأنظمة القاسية تؤدي إلى مشاكل نفسية. (سكاي نيوز)

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