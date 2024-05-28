"أجبرته على ابتلاع معجون الأسنان".. تعرض لأبشع أنواع العنف وهذه التفاصيل!

دفعت سارة ريغبي، 41 عامًا، مدير مشروع هيئة الخدمات الصحية الوطنية غاريث جونز إلى حافة الانتحار بعد الاستخفاف والتنمر المتكرر عليه.

كما أجبرت الرجل الأربعيني على ارتداء قبعة بعد السخرية من شعره وجعلته يبتلع معجون الأسنان بعد أن زعمت خطأً أنه يعاني من رائحة الفم الكريهة.

وقامت ريغبي بالسيطرة على أجر غاريث البالغ 4000 جنيه إسترليني شهريًا، وطردته من المنزل بملابسه الداخلية وفحصت هاتفه المحمول.

واعترفت الأم لستة أطفال بسلوكها القسري لكنها تجنبت السجن، وبدلاً من ذلك حُكم عليها بالسجن لمدة 20 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وكشف غاريث بشجاعة كيف أنه حتى أثناء القضية، سخرت منه ريغبي من خلال حضورها أمام محكمة تشيستر كراون ومعه حقيبة مارك جاكوبس بقيمة 400 جنيه إسترليني أُمرت بشرائها أثناء رحلة تسوق إلى هارودز.

وأضاف: "بعد أن بدأت الإساءة، أصبح تأثير الاستهانة والإساءة المستمر لي مثيرا للتوتر، وشعرت بالتدهور وعدم القيمة. وأصبحت صورتي عن نفسي مشوهة، وكان لدي احترام منخفض لذاتي - وما زلت أشعر بهذه الطريقة إلى حد ما".

وتابع: "عندما كانت تقول أشياء مثل أنني مصاب برائحة الفم الكريهة وتجبرني على شرب نصف زجاجة من الليسترين أو تناول معجون الأسنان، بدأت أعتقد أن هناك أشياء خاطئة بي، كنت أعاني من كدمات منتظمة في جسدي منذ أن كانت سارة ترفسني أو تعضني أو تخدشني. كنت متوترا عند استشارة طبيبي العام خوفًا من أن تكتشف الأمر وتضربني أكثر."

وأضاف: "لم أعد أشعر بالانفتاح على إقامة علاقة لأنني مازلت أخشى أن أتعرض للإيذاء مرة أخرى. لا أشعر أنني أستطيع أن أثق بامرأة أخرى في الوقت الحاضر، عندما أكون في مكان عام وأرى شخصًا بنفس تسريحة شعر سارة ولونها، أشعر بالخوف. كما أشعر بالتوتر عند إخبار الناس بما حدث لي بسبب وصمة العار التي تكمن وراء عدم اعتبار الذكور ضحايا للعنف المنزلي، أعتقد أنني سأعاني دائمًا من آثار الإساءة التي عانيت منها."

وانتقل غاريث للعيش مع ريغبي بعد فترة وجيزة لكنها سرعان ما أصبحت مسيطرة وأخبرته أنه بحاجة إلى إنقاص الوزن إذا أراد أن يستمر في علاقتهما

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وإذا كانت خارجة، كانت ريغبي تجعل غاريث يتجول في الشوارع حتى تعود، وتصفه بانتظام بأنه "سمين"، و"كسول"، و"متعرق"، و"حوت"، و"غبي"، و"سميك"، و"ذو رائحة كريهة"، و"أحمق" و"كلب".

كما أنها سيطرت على أمواله، وجعلته ينام على الأرض "كعقاب"، ومنعته من استخدام المرحاض في المنزل، واختلقت ادعاءات كاذبة بأنه اعتدى عليها.

كما قامت الممرضة الطالبة الشريرة بالاعتداء الجسدي على غاريث وتركت له ندبة على أنفه بعد أن ضربته بحامل شمع زجاجي.

ريغبي، التي لم تسمح لغاريث بالاستحمام إلا كل بضعة أيام، خدشت وجهه وهددته بالضرب.

وخلال مقابلتها مع الشرطة، زعمت ريغبي كذبًا أن ضحيتها كان عنيفا وقسريا ومسيطرا ومتلاعبةا تجاهها.

وبالإضافة إلى الحكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ، فقد خضعت أيضًا لأمر تقييدي لمدة خمس سنوات.