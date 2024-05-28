إغلاق حساب سفاح على تيك توك.. مفاجأة حول المحتوى

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية سفاح التجمع، خاصة بعدما تم اكتشاف أنه تيك توكر شهير ولديه حساب يتابعه أكثر من 600 ألف متابع، وبعد انتشار قضيته بدأت أعداد أكبر في تصفح حسابه.

وأُغلق حساب سفاح التجمع صاحب اسم fonix، والذي كان ينشر عليه فيديوهات لتعليم اللغة الإنجليزية، ويتابعه حوالي 600 ألف شخص.

وبعدما كشف عن أمر الحساب قام عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة حسابه، لتصفح محتواه الذي كان يقدمه، ليتفاجأوا بإغلاقه.

لكن المفاجأة أن الحساب تعرض لأكبر كميات "ريبورتات" لإغلاقه وكميات بلاغات كبيرة لإغلاق الحساب على التيك توك نهائيا وهذا ما حدث صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت "العربية.نت" قد اطلعت على حساب المتهم صباح اليوم الثلاثاء وكان لا يزال متواجدا، ونشر الفيديو الأخير له في 23 نيسان الفائت، بعنوان "كيف يقول الأميركيون"، فيطرح سؤالاً ويجيب عنه.

وكانت النيابة العامة المصرية قد كشفت تفاصيل جرائم سفاح التجمع الذي قتل عدة فتيات وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن.

وقالت النيابة في بيان رسمي اليوم، إنها تلقت في 16 أيار الجاري إخطارا بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 حزيران بدائرة محافظة بورسعيد، مضيفة أنها انتقلت لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وصولًا لتحديد هوية صاحبته.

وأعلنت النيابة في القضية التي حملت رقم 296 لسنة 2024، أن الشرطة توصلت إلى تحديد هوية القتيلة وهوية قاتلها حيث تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وذكرت النيابة أن المتهم أقر في التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، وقالت إنه يجري استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى، وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك. (العربية)