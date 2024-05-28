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الحمليحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة التي تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك.الثورنظّم اعمالك وراقب ارقامك وحساباتك ولا تتكل على الحظ، وربما عليك الانسحاب او الانعزال للتفكير.الجوزاءتكون قدراتك لافتة اليوم وتثير اهتمام الباحثين والمثقفين وأصحاب الاختصاص والمهتمين بمجال عملك، وتجد حلاً لمشكلة.السرطانتكون الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك وخططك المهنية لتحسين الأوضاع في المؤسسة التي تعمل فيها، وتبقى الأجواء صافية جداً.الأسديتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزاً مهماً.العذراءتزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة.الميزانيحمل هذا اليوم الوعود الكبيرة والأخبار الممتازة والظروف الاستثنائية التي تسهل لك مهمتك، وتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.العقربيمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني.القوسيتحدث هذا اليوم عن مفاجآت كثيرة وسارّة لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعاً وإقداماً على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.الجديتكون فرص النجاح عالية جدّاً وغير متوقعة، وتصبح الحظوظ قوية جدّاً للفوز بالمنصب الذي كنت تسعى إليه وترغب في توليه.الدلوعليك التحفظ وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، وكن على اطلاع على الشروط التي تفرض في العمل وناقشها جيداً.الحوتقد لا تكون مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك.(السومرية)