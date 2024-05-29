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فنون ومشاهير

ابن فنان يصدم عامل "ديلفري".. وهذا ما تقرر بشأنه (صورة)

Lebanon 24
29-05-2024 | 00:25
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في تطور جديد بقضيته، تحفظت أجهزة الأمن المصرية على نجل الفنان أحمد رزق، لتسببه في إصابة عامل توصيل (ديلفري) عندما اصطدم بدراجة نارية كان يقودها في منطقة "6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب يبلغ من العمر 15 عاما وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.
 
 
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حالتهم الصحية متدهورة

انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين اصطدام نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بعامل توصيل وإصابتهم جميعا بإصابات متفرقة جراء الحادث.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة أن الثلاثة مصابون بكسور وسحجات وحالتهم الصحية متدهورة، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم لهم في المستشفيات المختلفة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد رزق مسلسل "بيت الرفاعي" الذي عُرض في شهر رمضان، وشاركه في البطولة: أمير كرارة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.(العربية)


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