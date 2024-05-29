والدها كشف مفاجأة.. تمديد سجن بلوغر شابة ما علاقة أحد رجال الأعمال؟

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في تطور جديد، قررت جهات التحقيق في مصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس البلوغر هدير عبد الرازق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.من جانبه كشف محمد عبدالرازق، والد البلوغر عن سبب القبض على ابنته، وأوضح خلال مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية أن هناك رجل أعمال طلب الزواج من ابنته وعندما رفضت قادها للسجن.وقال والد البلوغر إن ابنته تقوم بعمل الفيديوهات الخاصة بها بهدف التسلية فقط، مشيرًا إلى أن ظروفها المالية "مستريحة"، وليست في حاجة للمال الذي يُدفع في تلك المقاطع. (العربية)